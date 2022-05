Roma, Mourinho vuole anticipare la 38^ giornata. E la Lazio...

In vista della finale di Conference League, Mourinho ha chiesto di giocare al venerdì la 38^ giornata: cosa cambia per la Lazio?

La Roma, eliminando ieri sera il Leicester, ha raggiunto la finale di Conference League, in programma a Tirana il prossimo 25 maggio. Nell’immediato post-partita Mourinho ha subito chiesto l’anticipo al venerdì della 38^ giornata di Serie A.

La richiesta chiama in causa inevitabilmente anche la Lazio: gli uomini di Sarri sono in lotta con quelli di Mourinho e con Atalanta e Fiorentina per un posto in Europa League. Solitamente la Lega Serie A fa giocare in contemporanea le gare delle squadre con gli stessi obiettivi di classifica e quindi, se la richiesta fosse accolta, anche Lazio-Hellas, Atalanta – Empoli e, soprattutto, Fiorentina-Juventus dovrebbe giocare il venerdì.