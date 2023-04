Roma, Mourinho-Dybala: la clausola che spaventa. La situazione. Non è ancora molto chiaro il futuro della Joya nel club giallorosso

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il futuro del giocatore argentino, Dybala, all’interno della Roma non è ancora del tutto chiaro.

Il giocatore sta benissimo a Roma, come confermato anche dalla sua compagna, ma la clausola rescissoria valida per l’estero fissata a 12 milioni di euro mette in ansia la società giallorossa. Gran parte dipenderà dalla permanenza del tecnico Mourinho, con cui l’argentino sta disputando una stagione ottima da 15 gol più 8 assist fino a questo momento. Le parti devono ancora trattare il rinnovo di contratto e Dybala si aspetta un’offerta importante anche sul piano dell’ingaggio.