Roma, Mourinho: «Sono emozionato di lavorare con i Friedkin»

José Mourinho è pronto al rientro in Serie A con la Roma: le parole del tecnico giallorosso in vista del nuovo impegno

José Mourinho è pronto al rientro in Serie A. In un’intervista al Late Show di James Corden, ha toccato diversi temi tra cui il nuovo progetto Roma.

ROMA – «Sono emozionato. Ho sentito un grande legame e una grande empatia con i proprietari. Il modo in cui mi hanno approcciato, la conversazione che abbiamo avuto, mi è piaciuto davvero molto. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma anche la sensazione di lavorare con loro. È qualcosa che ho davvero apprezzato della famiglia Friedkin».