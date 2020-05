Roma, Mkhitaryan: «Obiettivo Champions e vincere dei titoli»

Roma, il giallorosso Mkhitaryan ha parlato del suo futuro nella Capitale a anche degli obiettivi presenti e futuri

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista all’ambasciata armena in cui ha parlato anche del futuro. Ecco le sue parole.

«L’obiettivo principale è entrare in Champions League e vincere dei titoli. Ho già vinto molto, ma quello è il passato. Voglio ottenere di più il prossimo anno perché poi quando smetterai tutti si chiederanno cosa hai fatto per la squadra. Quindi per me è importante lasciare un messaggio positivo vincendo qualcosa. A Roma ci sono grandi talenti e spero che potranno raggiungere i loro obiettivi».