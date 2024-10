Roma, MAXI STANGATA in arrivo! I giallorossi nel MIRINO del Fisco: ecco COSA RISCHIANO - Lazio News 24

Roma, MAXI STANGATA in arrivo! I giallorossi nel MIRINO del Fisco: ecco COSA RISCHIANO. Le ultime

Secondo quanto riporta La Repubblica, la Roma rischia una maxi-stangata dal Fisco. La Guardia di Finanza ha controllato i bilanci del club giallorosso dal 2016 al 2021, facendogli un verbale per “dichiarazione infedele”. Contestato dalla società di Dan e Ryan Friedkin, che finora ha rifiutato di scendere a patti. Ora la palla passa all’Agenzia delle entrate per ulteriori verifiche in tempi rapidi, visto che il primo anno di contestazioni si prescriverà il prossimo 31 dicembre 2024.

Sempre secondo il quotidiano, il club rivale della Lazio rischia una multa da 17 milioni fino a un massimo di 34 milioni di euro: il valore delle sanzioni amministrative che il club giallorosso si troverebbe costretto a sborsare qualora venisse certificato il mancato pagamento dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società) per 19 milioni di euro come emerso dalle verifiche della Finanza. In alternativa la stessa Roma potrebbe anche riuscire a dimostrare la regolarità delle operazioni contestate dagli investigatori.