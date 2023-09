Roma-Marcos Leonardo, ecco quando può arrivare in Serie A: la situazione. In estate i giallorossi ci hanno provato a lungo senza riuscire a convincere il Santos

La Roma non molla Marcos Leonardo. In estate i giallorossi ci hanno provato a lungo senza riuscire a convincere il Santos. L’offerta di Tiago Pinto si aggirava intorno ai 18 milioni che non sono bastati.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il giocatore, accostato in estate anche alla Lazio, resta un obiettivo per gennaio. Può arrivare nella Capitale con un’offerta inferiore di circa 13 milioni. Poi due opzioni: farlo ambientare subito nella squadra di Mourinho o mandarlo in prestito per 6 mesi in Serie A.