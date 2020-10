Roma, l’ex Lazio Seck si trasferisce al Leixões

Moustapha Seck si trasferisce in Portogallo.

Il ventiquattrenne Moustapha Seck saluta l’Italia dopo 7 anni. Il terzino ispano-senegalese passa ufficialmente dalla Roma al Leixões, giocherà nella serie B lusitana. Per il ragazzo contratto biennale con scadenza giugno 2022. Il calciatore aveva vestito il giallorosso nel 2013 dopo essere stato portato in Italia dalla Lazio dal vivaio del Barcellona. I diversi prestiti fra Carpi, Empoli, Novara, Almere City e Livorno non hanno dato i frutti sperati, Seck oggi saluta il Belpaese in attesa di una nuova avventura.