Spugna: «Mi aspetto una Lazio con voglia di fare risultato»

Alessando Spugna, allenatore delle giallorosse, ha parlato in vista del derby con la Lazio Women. Ecco le sue parole riportate da Il Messaggero:

«Al di là del derby, assai importante, per noi è una partita fondamentale anche per la classifica e le motivazioni sono altissime. Mi aspetto una Lazio che verrà con la voglia e la determinazione di fare risultato. Una squadra che è cambiata nelle ultime giornate. Non sarà una gara semplice. Dovremo comandare il gioco sin dall’inizio. Tenere la partita sotto controllo, anche perché abbiamo la qualità per farlo. Serve però la massima attenzione da parte di tutti. Non ci possiamo permettere passi falsi. La cornice di pubblico sarà bellissima e sarà veramente emozionante. Credo che sarà uno spettacolo stupendo per tutti. Una giornata storica»