Roma Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 30esima giornata di Serie A

La Lazio affronterà la Roma nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. Il derby della Capitale non vale solo i tre punti in chiave classifica, ma l’intero finale di campionato: l’ambiente è carico e le attenzioni saranno tutte sull’Olimpico.

Il match andrà in scena domani sera alle 18.00 e sarà possibile seguirlo sulla piattaforma DAZN, ma anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky GO.