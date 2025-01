Roma Lazio, la preparazione di Tavares per il derby: ecco cosa non deve sbagliare il portoghese

Roma Lazio, Tavares si prepara per il grande derby di domani. Tutti i dettagli in vista della gara

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma Ranieri in vista della Lazio starà studiando un piano per contenere sulla fascia Tavares, come ad esempio Saelemaekers, che è un giocatore astuto e che sa come rubare palla.

Il derby non ammette errori e Tavares, durante le sue falcate, deve cercare di ridurli al minimo. Anche perché dal suo lato c’è anche il pericolo Dybala.