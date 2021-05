Roma Lazio, le statistiche del match: la banda Inzaghi spreca troppo

Ecco le statistiche del Derby tra Roma e Lazio di ieri sera all’Olimpico: i numeri della squadra di Simone Inzaghi

La Lazio perde il Derby contro la Roma perde 2-0, al termine di una partita totalmente al di sotto delle aspettative. Eppure, le statistiche non sono così sfavorevoli ai biancocelesti, che specialmente nei primi 40 minuti di partita hanno dominato il campo. Ecco, dunque, le statistiche del match riportate da La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto, la squadra di Inzaghi ha avuto più possesso palla (52%) ed ha effettuato più passaggi (404 contro 363) degli avversari. Immobile e compagni hanno anche effettuato 4 tiri in porta, ma hanno sprecato tantissimo, a differenza dei giallorossi: alla squadra di Fonseca, infatti, sono bastati solamente 2 tiri in porta per mettere a segno le due reti. Questi dati, dunque, mostrano ancora una volta una mancanza di concretezza e di cattiveria da parte della Lazio, le stesse che all’andata avevano permesso di vincere per 3-0.