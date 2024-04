Roma Lazio, Tudor rivoluziona i biancocelesti: triplo cambio all’intervallo

Roma-Lazio, Igor Tudor rivoluziona la squadra biancoceleste e opera un triplo cambio all’intervallo: entrano loro

Igor Tudor, nel corso dell’intervallo di Roma-Lazio, ha deciso di rivoluzionare la propria squadra, sotto 1-0 dopo la prima frazione per il gol di Mancini da azione d’angolo.

Il tecnico croato ha mandato in campo Castellanos, Pedro e Patric al posto di Immobile, Isaksen e Romagnoli. Serve una grande rimonta per portare a casa derby e tre punti fondamentali per la classifica e la stagione dei biancocelesti.