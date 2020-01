Roma Lazio, Santon: «Abbiamo dominato in tutto!»

Il derby tra Roma e Lazio finisce 1-1. Ma la sensazione è che per i giallorossi ci sia più di qualche rimpianto: l’analisi di Santon

Al termine di Roma-Lazio, arriva anche l’analisi di Santon, terzino della squadra di Fonseca. A Sky Sport, il commento dopo l’1-1: «La partita è stata dominata dalla Roma, l’avevamo preparata bene. Il possesso palla ce l’abbiamo avuto sempre noi, c’è rammarico per un pareggio che per noi non c’era, meritavamo la vittoria. Eravamo noi esterni bassi, ma io in fase d’impostazione facevo il terzo centrale. Abbiamo scelto la marcatura preventiva cercando di fermare il contrattacco della Lazio».

«In avanti abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo sfruttarle. Fiducia nella corsa al quarto posto? Sì, sicuramente sì, dopo una partita così la fiducia è alta. Siamo quarti, tutte le partite ce le giochiamo per vincere. Il quarto posto è un obiettivo importante per noi. Cosa è cambiato? L’atteggiamento, specialmente in un derby, non puoi sbagliarlo. È stato fondamentale, abbiamo dominato in tutto. C’è rammarico».