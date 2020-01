Roma Lazio, è stata prolungata la vendita dei biglietti

In vista del derby di domani contro la Roma, la Lazio comunica che ci sarà tempo fino al fischio d’inizio per acquistare i biglietti

Il derby si avvicina e la cornice di pubblico sarà veramente qualcosa di sensazionale: sono previsti infatti 60’000 spettatori pronti a rendere la stracittadina, la partita più bella ed infuocata della stagione.

La Lazio ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale che c’è tempo per acquistare i biglietti per il Distinto Nord Est fino alle 18:00 di domani, orario del fischio d’inizio della gara. Questo per rendere possibile a tutti di assistere al big match più atteso.