Roma Lazio, Pellegrini: «Pareggiare è stato come perdere due partite»

Il centrocampista della Roma torna sul derby giocato la settimana scorsa, dicendo il suo parere sul canale tematico giallorosso

Il derby della Capitale si è concluso una settimana fa ma nella città gli animi sono sempre accesi e l’argomento non mai chiuso del tutto. Come un braciere a cui basta un anelito di vento per riaccendere la fiamma.

Lorenzo Pellegrini, su Roma TV, è tornato a parlare della partita contro la Lazio: «Abbiamo preparato un bel derby al livello tecnico, tattico e mentale. Per tutte le occasioni che abbiamo creato pareggiare è stato come perdere due partite, non una. Il bello di questa squadra è che si parla poco e si fa tanto. Siamo un gruppo unito e cerchiamo di migliorare. Sicuramente dobbiamo fare qualche gol in più e ci lavoriamo tutti i giorni».