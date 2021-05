Roma Lazio, le pagelle dei quotidiani: si salva solo Lazzari

Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi per i giocatori della Lazio, sconfitti ieri sera nel Derby con la Roma

La Lazio viene sconfitta nel Derby contro la Roma per 2-0, al termine di una prestazione totalmente al di sotto delle aspettative per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Ecco, dunque, le pagelle di alcuni dei maggiori quotidiani sportivi per i giocatori biancocelesti: tra tutti si salva il solo Manuel Lazzari.

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 5; Marusic 5.5 (73′ Fares 5.5), Acerbi 4, Radu 5.5 (73′ Caicedo 5.5); Lazzari 6, Milinkovic 5.5 (84′ Akpa Akpro s.v), Leiva 5.5, Luis Alberto 6, Lulic 5 (59′ Luiz Felipe 6); Immobile 6, Muriqi 5 (59′ Pereira 5) .

Allenatore: Inzaghi 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 5; Marusic 5 (73′ Fares 5.5), Acerbi 4.5, Radu 5 (73′ Caicedo 5.5); Lazzari 6, Milinkovic 5 (84′ Akpa Akpro s.v), Leiva 5.5 Luis Alberto 5.5, Lulic 5 (59′ Luiz Felipe 5); Immobile 5.5, Muriqi 5 (59′ Pereira 4.5) .

Allenatore: Inzaghi 5.