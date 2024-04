Roma Lazio, Paganin: «Immobile titolare nel derby? Può dircelo soltanto Tudor» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin, ha parlato in vista di Roma Lazio:

«Il responso lo può dare Tudor. Ieri lo ha sostituito perché mancava di qualità. Probabilmente non è nella migliore condizione. Essere messo in discussione per uno come lui credo sia difficile e Tudor ora lavora più sui princìpi di gioco che su altro. Sta cercando di fare in modo che abbia dei concetti che però non è in grado ora di sostenere. Con la Juve ottimo primo tempo di aggressione, appena è calata è venuta meno la qualità. Ad oggi vedo davanti di poco la Roma, perché De Rossi ha fatto un ottimo lavoro e ne ha giocati tanti di derby. E li sentiva eccome»