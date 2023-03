La Roma si compatta prima della Lazio: Mourinho indice il ritiro obbligatorio in vista del derby della capitale

Come scrive il Corriere dello Sport dopo la trasferta in Spagna per l’Europa League la comitiva della Roma rientrerà a Fiumicino verso l’ora di pranzo di venerdì e si sposterà direttamente a Trigoria per l’allenamento di scarico post-partita.

A seguire Mourinho e i giocatori potranno passare una sera libera per poi ripresentarsi al campo sabato e tornare in ritiro pre Lazio, che nella fattispecie sarà obbligatorio e non facoltativo. La concentrazione e l’attenzione ai prossimi esami sarà massimale.