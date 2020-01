Roma Lazio, ‘Marione’: «Loro non hanno nessuno»

Durante la sua trasmissione in onda sull’emittente radiofonica locale, lo speaker romanista considera Immobile inferiore A Dzeko

Non è bastata, allo speaker di Centro Suono Sport, la caduta di stile fatta la sera scorsa quando ha augurato un brutto infortunio all’attaccante della Lazio, Immobile.

Oggi, l’ormai noto Marione, è tornato a far parlare di sé per un’uscita fatta parlando del derby che si giocherà domenica sera. Indossando i panni del tifoso giallorosso e non quelli di un’oggettivo osservatore del calcio, lo speaker ha avviato la discussione sulle rose a confronto: «La Lazio non ha nessuno. Immobile? Dzeko è più forte. Milinkovic lo stanno facendo passare per un campione, lo volevano tutti e ora non lo vuole più nessuno. Questi non so’ nessuno. Mi tengo Pellegrini tutta la vita. E vogliamo parlare dei portieri? Non scherziamo. Luis Alberto o Kluivert? Lo spagnolo non è più forte, ha solo più esperienza». Per giudicare con oggettività, bisognerebbe vedere i traguardi raggiunti fino ad ora e tutti non potrebbero esimersi dal negare le affermazioni di Marione. Il campo dirà chi, fra Roma e Lazio, è superiore. Fino ad ora, i trofei lo dimostrano, non c’è stata storia.