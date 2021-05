Roma Lazio, la carica dei tifosi biancocelesti prima del derby FOTO & VIDEO

É il giorno del derby. Roma Lazio tiene col fiato sospeso i tifosi biancocelesti, che si sono radunati a Ponte Milvio per caricare la squadra

Ore 20.45, Roma. Le porte dello Stadio Olimpico si aprono per il derby della Capitale, un match che giocatori e tifosi aspettano con ansia per la carica emotiva unica che racchiude. Da una parte la Roma di Fonseca, che deve guardarsi le spalle dal Sassuolo in ottica Conference League; dall’altra la Lazio di Simone Inzaghi, che vuole restare aggrappata al treno Champions.

Per caricare la squadra, i tifosi biancocelesti si sono radunati nel pomeriggio nei pressi di Ponte Milvio, feudo laziale, chiamati a raccolta dagli ultras Lazio.