Roma Lazio, Graziani: «Chi arriva in sofferenza di solito da di più»

Ciccio Graziani in passato ha giocato per la Roma ed ha avuto l’opportunità di giocare il derby. Oggi ha raccontato le sue sensazioni per domenica

Dal 1983 al 1986, Francesco Graziani, detto Ciccio, ha militato nella Roma ma non ha mai segnato al derby, pur giocandone più di uno.

Fra pochi giorni i giallorossi giocheranno contro la Lazio, e l’ex attaccante ha detto la sua a TMW Radio: «Nel derby, in una gara secca, le squadre in sofferenza di solito danno sempre qualcosina in più. La Roma tecnicamente è attrezzata e può mettere in difficoltà chiunque, soprattutto se è in giornata. Gli 8 gol di Dzeko sono pochissimi per le sue qualità, di che parliamo? I giallorossi hanno distribuito le sue reti a tutti, mentre la Lazio fa tanto con Immobile, già a 23. Se Kluivert e Perotti non fanno la differenza, la squadra soffre».