Roma Lazio è anche Immobile contro Rui Patricio: sfida nella sfida

Rui Patricio cerca il riscatto dopo il Derby perso all’andata, Immobile l’arma della Lazio per impedirglielo: è sfida nella sfida

La sfida di oggi tra Roma e Lazio dirà molto in chiave europea ma sarà anche la sfida tra Immobile e Rui Patricio. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, il portiere dei giallorossi, che ha collezionato ben 11 clean sheet in campionato, ha vinto solo due Derby quando era allo Sporting Lisbona in 20 confronti col Benfica e vorrebbe sfatare il tabù riscattando la sconfitta dell’andata.

L’arma principale dei biancocelesti per impedirglielo si chiama Ciro Immobile: il bomber, che nella gara di andata fornì due assist, vuole segnare e conquistare una vittoria che avrebbe il classico sapore della svolta.