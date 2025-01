Roma Lazio, è anche Dybala vs Zaccagni: i precedenti all’Olimpico in vista del derby

Roma Lazio, le ultime in vista del derby della Capitale di domani sera. I precedenti all’Olimpico

Dybala e Zaccagni sono i giocatori di maggior estro di Roma e Lazio. Per l’argentino i biancocelesti sono la sua seconda vittima preferita. Zaccagni invece vuole prolungare la sua tradizione positiva nelle stracittadine romane. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il capitano ha firmato sia l’1-0 in campionato nel derby di ritorno della stagione 2022-23, sia l’1-0 a quarti di finale di Coppa Italia di un anno fa. E a proposito di gol decisivi, c’è un altro dato che coinvolge il laziale. Zaccagni, che ha messo a referto cinque gol e due assist fino a questo momento in campionato.