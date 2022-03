Roma Lazio, domani Immobile e Pellegrini ai Musei Capitolini: i dettagli

Alla presenza del sindaco di Roma Gualtieri, Immobile e Pellegrini protagonisti di un’iniziativa di pace in vista di Roma Lazio

Domenica pomeriggio alle ore 18 andrà in scena il Derby tra Roma e Lazio. in attesa dell’importantissima stracittadina, Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini, come riferito dall’ANSA, saranno presenti ai Musei Capitolini.

In compagnia del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i due simboli delle due squadre presenteranno un’iniziativa simbolica di pace.