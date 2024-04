Roma Lazio, Di Giovambattista: «Mancini? Mente spudoratamente. Ecco perché». Le parole del direttore di Radio Radio

Tramite il suo profilo X, Ilario Di Giovambattista è tornato sull’episodio che ha coinvolto Mancini al termine del match tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Ho visto per intero il video, Mancini mente spudoratamente. Non è vero che ha preso la prima bandiera che gli hanno dato. A fine partita lui da solo parte e va verso la Sud indicando più volte quella bandiera fino a quando la riceve. Poi la sventola sotto la curva percorrendola in lungo e in largo e non per 10 secondi come ho letto. Si può sbagliare, si chiede scusa ma sinceramente con un pentimento vero. Mancini ha sbagliato e ha fatto scuse a presa in giro, la toppa è peggio del buco. Avrebbe fatto più bella figura a dire che voleva fare quello che ha fatto assumendosi le responsabilità delle proprie azioni».