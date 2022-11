Roma Lazio, da valutare Luis Alberto. Attesa per il colloquio con Immobile

La Lazio rientrerà questa mattina a Formello e subito scenderà in campo: attesa per le condizioni di Luis Alberto e Immobile

La Lazio decollerà in tarda mattinata dall’Olanda per raggiungere Roma dove – una volta atterrati – si recherà immediatamente a Formello. Nel pomeriggio, a ranghi incompleti perché gli undici titolari del De Kuip si riposeranno, scatteranno le manovre derby.

Maurizio Sarri ha alcuni dubbi di formazione. Sarebbe automatico pensare anche all’impiego di Luis Alberto nel blocco dei titolari per dare il cambio a Milinkovic, squalificato dal giudice sportivo. In realtà l’intensità dei prossimi due allenamenti, oggi e domani, confermeranno o sposteranno le intenzioni di Sarri in relazione al Mago, ieri neppure entrato. Sembra fuori, distante con la testa della Lazio. E’ questo il vero nodo da sciogliere.

L’altro è legato ovviamente alla disponibilità di Ciro Immobile, che sta tentando in ogni modo di accorciare i tempi e di guadagnare la convocazione. La lesione media è stata riassorbita. Manca la condizione al centravanti della Lazio. Sarri sarebbe già contento di portarlo in panchina e tenerlo di scorta ma si saprà di più una volta che i due parleranno e si confronteranno. Lo riporta il Corriere dello Sport.