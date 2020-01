Roma Lazio, Canigiani: «Rimangono circa 400 biglietti, ci saranno 20.000 laziali»

Roma Lazio, il punto della situazione sui tagliandi venduti per domani da parte di Canigiani, responsabile marketing

Quasi tutto pronto in vista del derby di domani. Ci sono però ancora alcuni posti disponibile per chiunque volesse ancora acquistare un biglietto. Ecco le parole del responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Sarà possibile acquistare i tagliandi per i Distinti Nord-Est fino all’inizio della partita di domani, la vendita è stata prorogata, sono rimasti 400 biglietti circa. Il resto del settore è esaurito, siamo intorno ai 20 mila tifosi biancocelesti, compresi quelli che saranno in Monte Mario. Numeri importanti, che non si vedevano da tempo in un derby giocato da calendario in trasferta».