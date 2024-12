Roma Lazio, Baroni alle prese con il suo primo Derby: ecco cosa ha in mente il tecnico

Roma Lazio, per Baroni sarà il suo primo derby in assoluto. Le ultime in vista dell’importante gara

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, per Baroni sarà il primo derby in assoluto. Roma Lazio del 5 gennaio sarà anche il primo scontro tra Ranieri e Baroni con il primo che invece di derby ne ha giocati parecchi.

La Lazio arriva alla gara in ottima forma, con una prima parte di stagione importante, con un gruppo unito che nei momenti di difficoltà ha saputo rialzarsi.