Roma, la strategia di Mourinho in vista della Lazio: ha ordinato questo ai suoi giocatori, Ecco le mosse del tecnico giallorosso

La Roma arriva al derby con la Lazio dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga in Europa League.

Per questo l’ umore dei giocatori e dell’ambiente è basso, e come riporta La Repubblica, la squadra è da oggi in ritiro a Trigoria e si fermerà a dormire al centro sportivo dopo la rifinitura prevista per il pomeriggio. Questa la linea adottata da Mourinho per compattarsi in vista d derby di domani.