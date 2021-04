La Roma e quell’irrefrenabile necessità di farsi del male

Non c’è modo in casa Roma di vivere qualche settimana di serenità: la nuova, presunta frattura tra Fonseca e lo spogliatoio l’ennesima dimostrazione

L’avvento della Santa Pasqua è per sua definizione sinonimo di pace e tranquillità, ma non per la Roma evidentemente. Ed ha un qualcosa di sottilmente paradossale che proprio a due passi dal Vaticano il weekend si sia rivelato quanto mai turbolento.

D’altro canto, vuoi mettere il sottile piacere di soffiare ai disastri di Pirlo e della Juventus le prime pagine? E così sono spuntati nel pomeriggio i retroscena su un presunto confronto, dai toni decisamente aspri, tra Fonseca, Tiago Pinto e i giocatori a Trigoria.

