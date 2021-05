Roma, infortunio Pau Lopez: stagione finita per il giocatore

Stagione finita per Pau Lopez che dovrà operarsi dopo l’infortunio patito contro il Manchester United

Non arrivano buone notizie per la Roma per questo finale di stagione. Pau Lopez infatti, come riportato da Sky Sport, dovrà operarsi alla spalla sinistra dopo l’infortunio patito contro il Manchester United.

Stagione finita per il portiere spagnolo che dovrà restare ai box almeno fino ad agosto. L’operazione si svolgerà nella giornata di sabato.