Roma, i tifosi esagerano: organizzato un funerale della Lazio a San Lorenzo

I tifosi della Roma insceneranno un funerale della Lazio martedì prossimo a Piazza dei Sanniti, a San Lorenzo

I tifosi della Roma vogliono festeggiare fino in fondo la vittoria della Conference League (dopo che per 14 anni hanno visto sollevare coppe solo ad altri) e per martedì prossimo hanno inscenato un funerale della Lazio a Piazza dei Sanniti a San Lorenzo.

A riportare la notizia è Il Messaggero. Sul quotidiano si leggono infatti le dichiarazioni di Rino Fabiano, assessore del II municipio della Capitale: «Mi hanno chiesto di organizzare una festa ironica con la benedizione della salma della Lazio in piazza dei Sanniti si terrà martedì alle 17».

Vale la pena ricordare che la Roma non ha vinto il trofeo contro la Lazio (in una competizione dove i biancocelesti neanche hanno partecipato), ma questo a quanto pare non frenerà la voglia di mettersi in mostra da parte dei giallorossi.