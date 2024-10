Roma, NOTTATACCIA in Svezia: fuochi d’artificio davanti l’hotel per tenere svegli i giocatori. La MOSSA dei tifosi dell’Elfsborg

Roma, nottataccia in Svezia per la squadra di Ivan Juric: giocatori tenuti svegli dai fuochi d’artificio dei tifosi dell’Elfsborg

E’ stata una notte decisamente movimentata per i giocatori della Roma in quel di Elfsborg. Come scrive infatti il Corriere dello Sport,nel cuore della notte una ventina di tifosi svedesi si sono radunati sotto l’hotel che ospita i giallorossi e sia alle 2.30 sia alle 5.30 del mattino hanno sparato fuochi d’artificio per tenere svegli i calciatori.

Intento riuscito, visto che in molti si sono affacciati per vedere cosa stesse accadendo. Dopo i petardi e fuochi d’artificio, i rivali della Lazio dovranno fronteggiare stasera la compagine di Hjulmand.