Roma, Ghini: «Il derby non mi va ancora giù. Che polli!»

Ai tifosi della Roma non va ancora giù il risultato del derby. Un pareggio che non è piaciuto soprattutto a Massimo Ghini

Il derby di Roma fa ancora discutere. Soprattutto sulle sponde giallorosse del Tevere. Un pareggio che ancora non piace alla squadra di Fonseca nè ai suoi tifosi, come dimostra l’attore Massimo Ghini, in un’intervista per Tuttosport. Sulle colonne del quotidiano si può leggere, infatti:

«Il derby ancora non mi va giù. La Roma meritava di vincere dopo aver mantenuto la supremazia per tutti i minuti di gioco. Persino l’allenatore della Lazio, Inzaghi, ha ammesso la superiorità in campo dei giallorossi, un match preparato e studiato bene da Fonseca, applicato alla perfezione dagli undici in campo. Però stiamo qua a parlare di un pareggio striminzito. Roba da matti! E non mi riferisco solo alla papera commessa dal nostro portiere ma alle tante azioni da gol che la Roma ha costruito. Invece sono stati dei ‘polli’, perché non hanno mai saputo sfruttare l’ultimo passaggio. Questa è la vera défaillance della Roma, la mancanza di cattiveria e incisività sotto porta».