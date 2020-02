L’ex Roma Garzya: «La Lazio è la squadra più forte del campionato»

L’ex giocatore della Roma, Luigi Garzya, ha elogiato la Lazio ed analizzato il momento dei giallorossi

Continua l’ascesa in campionato della Lazio. Con la vittoria conquistata sul campo di Marassi, contro il Genoa, sono arrivate anche tante certezze. Ad elogiare il percorso della squadra di Inzaghi è anche un ex giocatore della Roma, Luigi Garzya, che a TMW ha dichiarato: «Agnelli deve temere la Lazio perché è la squadra più forte tecnicamente al momento. Ha l’attacco e la difesa più forte in campionato. Gioca il miglior calcio, diverte, poi il non avere le coppe è un incentivo in più a fare bene. Ora non è più una sorpresa ma una realtà. Nessuno poteva immaginare a inizio campionato alla Lazio come la vera antagonista della Juve. La Lazio ora sta meglio di tutte, anche mentalmente».

ROMA – «Segnale di ripresa? Si è visto con il Lecce. Sappiamo i problemi, produce molto ma concretizza poco. Mancano i gol degli attaccanti, al momento è troppo dipendente da Dzeko E poi c’è il problema in difesa. È una squadra che vuole lottare per un posto in Champions e ancora ce la può fare».