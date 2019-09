Roma, Fonseca: «Voglio coraggio, non come nel derby»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è tornato a parlare della partita contro la Lazio nella conferenza stampa pre Sassuolo

Dopo la soste della Nazionali, torna la Serie A. E se la Lazio si muove verso Ferrara per incontrare la Spal, la Roma ospita il Sassuolo all’Olimpico. Le due squadre capitoline sono reduci dall’1-1 del derby: risultato che va stretto ai biancocelesti per le numerose occasioni sprecate e che non piace a Fonseca, per la prestazione dei suoi. Durante la conferenza stampa, è proprio l’allenatore dei giallorossi a tornare a parlare di quei 90 minuti: «Non so se il Sassuolo giocherà con una difesa a 4, De Zerbi è un allenatore che cambia spesso. So che voglio una squadra coraggiosa, non dobbiamo ripetere la prestazione vista contro la Lazio. Nel derby siamo stati carenti in fase di pressing».