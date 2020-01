Roma, Fonseca: «La sfida con la Lazio è stata la più difficile fino ad ora»

Roma, le parole del giallorosso Paulo Fonseca sul Derby d’andata contro la Lazio terminato in pareggio ai microfoni di Roma TV

Il Derby è la partita dell’anno nella Capitale: la sfida fra Lazio e Roma si respira sempre e basta un niente per cominciare gli sfottò. Per un allenatore che è nuovo a queste cose, giocare il Derby diviene fondamentale soprattutto per rafforzare il rapporto con i tifosi. Così è stato anche per il mister giallorosso Paulo Fonseca che a Roma TV ha detto:

«Non abbiamo giocato bene il mio primo derby, la Lazio si è dimostrata una squadra forte. È stata la nostra partita più difficile. Il derby spesso è così e capisco che ci sia una grande rivalità tra le compagini, ma non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Comunque è stata una sfida importante, perché dopo di essa abbiamo cambiato molte cose. Non è facile vincere partite in Italia, noi allenatori dobbiamo capire che qui si gioca un calcio diverso e serve superare un periodo di rodaggio. È molto importante capire come giochino le altre squadre, e non ho problemi nel dire che la partita contro la Lazio è stata fondamentale per il mio adattamento».