Fonseca non entra nel merito della situazione Lazio in conferenza.

L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma. Il tecnico portoghese non ha voluto entrare nel merito di quanto sta accadendo in casa biancoceleste. «Io posso solo parlare di quello che facciamo qui, non posso parlare degli altri».