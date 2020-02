Roma, Fonseca: «Champions? Non sarebbe fallimento rimanere senza. E la Lazio..»

Roma, l’allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Lecce e ha parlato di Champions

E’ di nuovo weekend, è ancora Serie A: la venticinquesima giornata di campionato è iniziata ieri sera con il match vinto dal Napoli 2-1 contro il Brescia. Tra le sfide di domani ci sarà anche Roma-Lecce che vedrà i giallorossi chiamati a riprendere in mano i tre punti. Paulo Fonseca, allenatore romanista, è intervenuto in conferenza stampa e ha detto la sua su una possibile mancata qualificazione Champions a fine campionato:

«Questa è una domanda alla quale seguirebbe una lunga risposta. Ma non sarebbe un fallimento. Questo è un anno zero per la Roma, dove abbiamo cambiato tutto. Mi ricordo che quando Klopp è arrivato al Liverpool, al primo anno è arrivato ottavo. La Lazio adesso è seconda ma sono anni che è allenata da Inzaghi, così come Gasperini con l’Atalanta. Non sarebbe un fallimento non andare in Champions. Ma io sono una persona positiva e penso di poter raggiungere l’obiettivo».