Roma, esonero De Rossi: Ranieri spiega come è andata e il ruolo dei senatori

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, sull’esonero di De Rossi dalla panchina dei giallorossi e il ruolo dei senatori

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta Claudio Ranieri è tornato a parlare dell’esonero di Daniele De Rossi a inizio stagione: di seguito le parole del tecnico della Roma.

PAROLE – «Pellegrini è un ragazzo molto sensibile, molto introverso e soffre più di tutti per la situazione che riguarda De Rossi. Ho letto che le colpe di De Rossi sono le sue ma non è vero assolutamente niente, niente di niente e questo i tifosi lo devono sapere. Né Mancini, né Cristante, né Pellegrini hanno mandato via Daniele, anzi hanno fatto i pazzi per farlo restare. Bisogna che la gente sappia la verità».