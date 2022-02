Roma, Costanzo si dimette: «Non c'entra Mourinho...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Costanzo oggi si è dimesso da advisor della Roma. Questa la spiegazione che ha dato il conduttore, riportate da Sky Sport:

«“Mi sarei dovuto occupare dello stadio ma ho scritto ai Friedkin che non avrei continuato perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stata affidato. Sono assolutamente pro Mourinho, ma non riuscivo più a fare le cose che volevo fare. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi».