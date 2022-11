Roma, con Karsdorp è frattura totale: il giocatore è in Olanda per motivi psicologici

Roma, continuano i malumori con Karsdorp: il giocatore ha fatto sapere di essere in Olanda per motivi psicologici

Karsdorp non si è presentato in casa Roma per volare in ritiro in Giappone e attualmente è in Olanda. Come riportato da Sky, ha comunicato alla società giallorossa di non poter partecipare agli allenamenti per motivi psicologici certificati da un suo medico di fiducia.

Il club vuole capire la situazione e farlo visitare per avere un riscontro anche dallo staff del club. Si rischia una potenziale battaglia legale, con il giocatore che spinge per la cessione e la Roma che vorrebbe farlo partire a titolo definitivo.