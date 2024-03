Roma, che tegola per Cafù: l’ex difensore è pieno di debiti in Brasile

Roma, l’ex difensore brasiliano vive un momento delicato visto che in Brasile risulta essere pieno di debiti: la situazione

Una gloriosa carriera a far sognare i tifosi di Roma e Milan sfrecciando a tutta velocità sulla fascia laterale, spazzata via in un lampo per debiti. Questa è la situazione attuale di Cafù, il quale , sta attraversando un periodo molto difficile dopo il fallimento della società Capi Penta International Player da lui inaugurata nel 2004.

L’ex brasiliano sarebbe sommerso di debiti e risulterebbe a rischio bancarotta, e deve restituire ai creditori ben 1 milione e 800.000 euro, ai quali vanno aggiunti i pegni per una cifra vicina al milione e mezzo. Mentre alla banca deve restituire 777.000 euro