Roma, che tonfo! Il Bodo Glimt gioca a tennis coi giallorossi. Risultato clamoroso in Norvegia: i giallorossi incassano sei gol

Risultato assolutamente clamoroso a Bodo. La Roma, impegnata in Conference League nella fredda trasferta norvegese, ha perso 6-1 col Bodo Glimt, squadra di categoria nettamente inferiore ai giallorossi: doppiette per Botheim e Solbakken, gol anche per Berg e Pellegrino. DI Carles Perez il gol romanista.

Una figuraccia europea destinata a passare alla storia, al pari di quelle con Manchester e Bayern Monaco.