Roma, Mou col pugno duro: in tribuna i sei peggiori di Bodo. Il tecnico punisce i giallorossi: nemmeno panchina col Napoli

Non è passata impunita la clamorosa debacle norvegese della Roma. Mourinho usa la mano pesante e, in vista del big match di stasera alle 18 contro il Napoli, il tecnico portoghese sembra intenzionato a lasciare fuori i sei peggiori in campo contro il Bodo Glimt.

Secondo quanto riporta Il Tempo, Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar, Calafiori e Borja Mayoral non andranno nemmeno in panchina. Al loro posto, spazio a tre giovani della Primavera: si tratta di Missori, Trip e Afena-Gyan.