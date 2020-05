Roma, Bellinazzo: «Danni economici gravi, rischia un rosso di 110 milioni»

Roma, la crisi legata al coronavirus potrebbe comportare gravi danni economici al club giallorosso: le parole di Bellinazzo

Il giornalista de Il Sole24Ore Marco Bellinazzo sulle colonne de Il Romanista ha parlato della grave crisi del club giallorosso.

«Il fallimento è un’ipotesi estrema, ma i danni economici saranno gravi, soprattutto se il club giallorosso non dovesse centrare la Champions League. Ad oggi i mancati ricavi per il club giallorosso si aggirano sui 150 milioni di euro. Danni che possono già mettersi sul bilancio del prossimo anno. Per la Roma questa Pandemia rappresenta “Un cigno nero”, termine usato in finanza, ovvero una situazione imprevedibile che sconvolge la situazione. Il prossimo bilancio del club giallorosso, tenuto conto di tutti i discorsi precedentemente accennati, potrebbe registrare di un rosso di 110 milioni».