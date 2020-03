Roma, nulla di fatto tra Friedkin e Pallotta: il motivo

Roma, sembrava tutto fatto tra Pallotta e Friedkin ma il coronavirus ha bloccato anche la trattativa per la cessione della società

L’emergenza legata al coronavirus ha bloccato non solo tutto il mondo dello sport ma anche la trattativa tra Friedkin e Pallotta per la cessione della Roma.

Come riporta Sky Sport infatti la situazione sarebbe in stand by proprio a causa delle ripercussioni economiche che questa pandemia sta causando in tutto il mondo. Il tutto è rimandato quindi almeno a qualche mese.