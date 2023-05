Taddei, il clamoroso retroscena: «Potevo finire alla Lazio, poi...»

Rodrigo Taddei, ex Roma, ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato: l’esterno poteva finire alla Lazio

Rodrigo Taddei è stato ad un passo dal calciomercato Lazio. A svelarlo è stato proprio l’ex Roma, come riportato dalla consueta Rassegna Stampa di Radiosei:

«Il presidente De Luca (Siena) all’ultimo decise di non farmi partire perché voleva stipulare una comproprietà con la Juventus. Allora ho aspettato la fine del contratto, dopo quasi un anno da fuori rosa, per trasferirmi nella capitale. È stato il primo caso di mobbing nel calcio: se non firmavo, non giocavo. Vista la situazione, nelle ultime gare della stagione riuscii a scendere un po’ in campo. Rifiutai la Juve ma anche Inter, Milan e Lazio».