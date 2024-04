Rodia a LSC: «Contenti per Zaccagni, annata difficile per lui. Gila? Ecco quando torna»

Fabio Rodia fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Lazio: le sue dichiarazioni sui biancocelesti a LSC

LE PAROLE – «Siamo contenti per Zaccagni. Non ha avuto un’annata fortunata con diversi infortuni traumatici. Prima il piede, poi ginocchio, anca e caviglia. Ha avuto un trauma distorisivo con prognosi di 30/40 giorni. Bravo il calciatore, ma bravi anche i fisio e lo staff a recuperarlo e ad anticipare il rientro. Kamada ha avuto affaticamento polpaccio. Lo abbiamo fermato per evitare danni che avrebbero compromesso il finale di stagione. Buona prestazione dal punto di vista fisico atletico. Merito al giocatore e a tutto lo staff. Mario Gila ha avuto una lesione di medio grado all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra. Lo siamo monitorando e abbiamo avviato le cure riabilitative. Lo dobbiamo monitorare dal punto di vista clinico e strumentale. Siamo ottimisti per recuperarlo per qualche gara da qui alla fine».