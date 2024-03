Rodia a LSC: «Vittoria da festeggiare. Vi dico come stanno gli infortunati». Le parole del medico della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della partita, il dottor Fabio Rodia ha parlato degli infortunati in casa Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «La situazione si sta lentamente regolarizzando. Rovella continua il suo percorso riabilitativo: siamo soddisfatti ed è prossimo al rientro in gruppo. Provedel procede nel migliore dei modi, farà dei controlli a inizio settimana ma siamo ottimisti sul suo recupero. Lazzari ha subito un fastidio al polpaccio durante l’ultimo allenamento di giovedì. L’abbiamo fermato precauzionalmente e ripeteremo gli accertamenti per capire il recupero. Su Patric siamo contenti per il suo recupero e il suo rientro in campo. C’è questa vittoria da festeggiare ma noi rimaniamo con i piedi per terra».